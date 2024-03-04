Голкипер Пархоменко рассказал, что больше не вернётся в «Спартак» ни в каком статусе

Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко рассказал, что больше не вернётся в «Спартак».

«Не хочу опять поднимать шум, который разгорелся вокруг данной истории. Пусть это останется за кулисами. Просто-напросто не сошлись во взглядах и мнениях. Видимо, «Спартаку» лучше без меня, а мне — без «Спартака». Вместе с тем очень ценю болельщиков москвичей и сильно их люблю, ведь они поддержали меня в истории с переходом в «Саратов». Это был крайне непростой период, затянувшийся на месяц. Спасибо большое каждому фанату. Хочется также поблагодарить руководство моего нового коллектива за радушный приём», — сказал Пархоменко RT.

Ранее Пархоменко высказал мнение, что национальной команде по силам было одержать победу на завершившемся чемпионате мира по пляжному футболу в ОАЭ.