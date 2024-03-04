Пархоменко: сборной России по пляжному футболу было по силам второй раз подряд взять золото

Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко высказал мнение, что национальной команде по силам было одержать победу на завершившемся чемпионате мира по пляжному футболу в ОАЭ.

«Ощущения действительно были двоякими, ведь в ОАЭ приехало много друзей, выступающих за разные страны. Но и самому хотелось принять участие в турнире. Не раз ловил себя на другой мысли — сборной России было по силам второй раз подряд взять золото и защитить титул. Больше скажу, на 90% уверен, что мы одержали бы победу», — сказал Пархоменко RT.

Ранее вратарь сборной России по пляжному футболу рассказал, как принял участие в Играх Будущего.