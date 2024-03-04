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Пархоменко: сборной России по пляжному футболу было по силам второй раз подряд взять золото

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Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко высказал мнение, что национальной команде по силам было одержать победу на завершившемся чемпионате мира по пляжному футболу в ОАЭ.

«Ощущения действительно были двоякими, ведь в ОАЭ приехало много друзей, выступающих за разные страны. Но и самому хотелось принять участие в турнире. Не раз ловил себя на другой мысли — сборной России было по силам второй раз подряд взять золото и защитить титул. Больше скажу, на 90% уверен, что мы одержали бы победу», — сказал Пархоменко RT.

Ранее вратарь сборной России по пляжному футболу рассказал, как принял участие в Играх Будущего.

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