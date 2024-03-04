Пархоменко: сборной России по пляжному футболу было по силам второй раз подряд взять золото
«Ощущения действительно были двоякими, ведь в ОАЭ приехало много друзей, выступающих за разные страны. Но и самому хотелось принять участие в турнире. Не раз ловил себя на другой мысли — сборной России было по силам второй раз подряд взять золото и защитить титул. Больше скажу, на 90% уверен, что мы одержали бы победу», — сказал Пархоменко RT.
Ранее вратарь сборной России по пляжному футболу рассказал, как принял участие в Играх Будущего.