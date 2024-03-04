Тюкавин: хочу попасть в окончательный список сборной России

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о желании поехать в сборную России.

«Очень рад, что попал в расширенный список сборной России. Нужно доказать играми, которые будут до паузы на сборные. Целый год меня не было в сборной. Хочу попасть в окончательный список», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

1 марта стал известен расширенный состав сборной России по футболу на мартовские сборы.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Ранее Валерий Карпин заявил, что финальный состав сборной России планируют объявить по итогам 20-го тура РПЛ.