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Тюкавин: хочу попасть в окончательный список сборной России

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о желании поехать в сборную России.

«Очень рад, что попал в расширенный список сборной России. Нужно доказать играми, которые будут до паузы на сборные. Целый год меня не было в сборной. Хочу попасть в окончательный список», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

1 марта стал известен расширенный состав сборной России по футболу на мартовские сборы.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене». 

Ранее Валерий Карпин заявил, что финальный состав сборной России планируют объявить по итогам 20-го тура РПЛ.

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