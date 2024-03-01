Карпин: финальный состав сборной России планируем объявить по итогам 20-го тура РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, когда будет объявлен финальный состав национальной команды.

«По регламенту вызовы в национальные сборные необходимо направить в клубы за две недели. Именно по этой причине мы объявили расширенный список до стартового тура весенней части РПЛ. Финальный состав планируем объявить по итогам 20-го тура», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

1 марта стал известен расширенный состав сборной России по футболу на мартовские сборы.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Ранее Гагарина отказалась исполнить российский гимн перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии.