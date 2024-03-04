Бальбуэна: очень жду матча против сборной России

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна высказался о товарищеском матче с командой России.

«Лично я очень жду матча. Здорово, что он пройдёт на нашей арене, мне не нужно будет куда-то лететь. Мне также очень интересно было бы сыграть против своих одноклубников», — цитирует Бальбуэну ТАСС.

1 марта стал известен расширенный состав сборной России по футболу на мартовские сборы.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Ранее Валерий Карпин заявил, что финальный состав сборной России планируют объявить по итогам 20-го тура РПЛ.