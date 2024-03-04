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Радимов: Карраскаль обыграл Сильянова, как тумбочку, защитник не может так действовать

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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры защитника «Локомотива» Александра Сильянова в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Карраскаль здорово сыграл на противоходе, Сильянова обыграл, как тумбочку, как стойку. Так защитник не может действовать», — сказал Радимов на телеканале «Матч ТВ».

Бело-голубые на стадионе «ВТБ Арена» переиграли железнодорожников со счётом 2:1.

«Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» — пятый (31 очко).

Ранее Марцел Личка заявил, что «Динамо» могло победить «Локомотив» с более крупным счётом.

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