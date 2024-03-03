Личка считает, что «Динамо» могло победить «Локомотив» с более крупным счётом

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что «Локомотив» мог проиграть с более крупным счётом в московском дерби в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу.

«Сегодня мы отличились дважды, могли забить ещё, впрочем, и у соперника были хорошие моменты. Если бы забили третий, то игра была бы сделана. К сожалению, не воспользовались своими моментами, соперник забил, и интрига воскресла», — цитирует Личку пресс-служба «Динамо».

При этом чешский специалист признался, что рад трудной победе.

«Потому что всегда сложно входить в ритм после такого долгого перерыва», — добавил Личка.

Бело-голубые на стадионе «ВТБ Арена» переиграли железнодорожников со счётом 2:1.

«Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» — пятый (31 очко).

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что железнодорожники продолжат борьбу за медали чемпионата России по футболу.