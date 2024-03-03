Личка считает, что «Динамо» могло победить «Локомотив» с более крупным счётом
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«Сегодня мы отличились дважды, могли забить ещё, впрочем, и у соперника были хорошие моменты. Если бы забили третий, то игра была бы сделана. К сожалению, не воспользовались своими моментами, соперник забил, и интрига воскресла», — цитирует Личку пресс-служба «Динамо».
При этом чешский специалист признался, что рад трудной победе.
«Потому что всегда сложно входить в ритм после такого долгого перерыва», — добавил Личка.
Бело-голубые на стадионе «ВТБ Арена» переиграли железнодорожников со счётом 2:1.
«Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» — пятый (31 очко).
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что железнодорожники продолжат борьбу за медали чемпионата России по футболу.