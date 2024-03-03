Скира: Кварацхелия ведёт переговоры с «Наполи» о продлении контракта до 2029 года

Полузащитник «Наполи» Хвичи Кварацхелия может продлить контракт с клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, новое трудовое соглашение Кварацхелии до 2029 года будет предусматривать существенное повышение его заработной платы.

26 февраля стало известно, что Кварацхелия вошёл в шорт-лист ПСЖ как возможная замена Мбаппе.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия может быть наказан новым тренером «Наполи».