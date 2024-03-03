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Скира: Кварацхелия ведёт переговоры с «Наполи» о продлении контракта до 2029 года

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Полузащитник «Наполи» Хвичи Кварацхелия может продлить контракт с клубом.
Скира: Кварацхелия ведёт переговоры с «Наполи» о продлении контракта до 2029 года
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, новое трудовое соглашение Кварацхелии до 2029 года будет предусматривать существенное повышение его заработной платы.

26 февраля стало известно, что Кварацхелия вошёл в шорт-лист ПСЖ как возможная замена Мбаппе.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. 

Ранее сообщалось, что Кварацхелия может быть наказан новым тренером «Наполи».

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