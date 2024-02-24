Il Mattino: Кварацхелия может быть наказан новым тренером «Наполи»
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По информации Il Mattino, Кальцона разозлился из-за такой реакции грузинского игрока. Тренер провёл диалог с футболистом и дал понять, что он не оценил его поведение, поскольку команда важнее любого отдельного игрока.
Встреча завершилась со счётом 1:1. Ответный матч состоится 12 марта в 23:00 мск.
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.