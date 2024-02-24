Il Mattino: Кварацхелия может быть наказан новым тренером «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не пожал руку тренеру «Наполи» Франческо Кальцоне во время замены в матче Лиге чемпионов с «Барселоной».

По информации Il Mattino, Кальцона разозлился из-за такой реакции грузинского игрока. Тренер провёл диалог с футболистом и дал понять, что он не оценил его поведение, поскольку команда важнее любого отдельного игрока.

Встреча завершилась со счётом 1:1. Ответный матч состоится 12 марта в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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