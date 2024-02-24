Пике: Месси — лучший в истории футбола

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Месси — лучший игрок в истории футбола. Не только в Испании, а вообще все фанаты хотели, чтобы Месси выиграл заслуженный чемпионат мира. Все те, кто только из-за чемпионата мира сомневался в том, что Месси — лучший в истории. Думаю, эти сомнения больше не имеют смысла», — сказал Пике в интервью ESPN Argentina.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец победил на первенстве планеты в Катаре в 2022 году. 36-летний форвард также выиграл с «Барселоной» десять титулов чемпиона Испании и четыре — Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее Месси обошёл Джордана и стал самым популярным спортсменом в США.