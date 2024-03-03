Француженка Шеврье сломала лодыжку на чемпионате мира в финале прыжков с шестом
Чемпионка Франции по прыжкам с шестом сломала лодыжку во время финала соревнований, написал в социальных сетях журналист CBC News Девин Эру.
24-летняя спортсменка из Ниццы покинула зал на носилках под аплодисменты зрителей. Позже её госпитализировали.
Первенство планеты проходит с 1 по 3 марта.
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что чемпионат мира по лёгкой атлетике в 2027 году пройдёт в Пекине.