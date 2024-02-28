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Чемпионат мира по лёгкой атлетике в 2027 году пройдёт в Пекине

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Чемпионат мира по лёгкой атлетике в 2027 году состоится в Пекине (Китай).

Проведение мундиаля в Китае открывает огромную возможность для развития спорта и фанатской базы на одном из крупнейших коммерческих рынков в мире, считает глава World Athletics Себастьян Коу. 

Выбор в пользу проведения турнира в Пекине был сделан 28 февраля на заседании совета World Athletics в Глазго, где 1—3 марта пройдёт чемпионат мира в помещении.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до Олимпиады в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Ранее чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко признался, что готов выступить на международных соревнованиях в недоброжелательной обстановке.

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