Лысенко: российские легкоатлеты не сломаются перед провокациями иностранцев

Чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко признался, что готов выступить на международных соревнованиях в недоброжелательной обстановке.

«Мне даже, наоборот, интересно было бы прыгать в условиях провокаций. Хочется показать, что мы не пальцем сделанные, у них не получится сломать нас, как бы они нас ни провоцировали», — цитирует Лысенко ТАСС.

Лидер мирового сезона напомнил, что выступал в 2017 и 2018 годах нейтральным спортсменом.

«И тогда ещё понял, что неважно, под каким ты флагом выходишь — всё равно все знают, что ты из России. Но тогда к нам было другое отношение, сейчас сложнее. И если бы не было жёстких критериев сейчас, то я бы согласился выступать», — добавил Лысенко.

26-летний спортсмен из Башкирии 28 января выиграл соревнования «Битва полов» в Москве с результатом 2,33 метра, показав лучший результат мирового зимнего сезона.

Ранее Лысенко заявил, что президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу должен был более корректно высказаться в отношении Всемирных игр дружбы.