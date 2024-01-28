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Лысенко — об отношении World Athletics к Играм дружбы: другого и не ждал

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Чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко считает, что президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу должен был более корректно высказаться в отношении Всемирных игр дружбы.
Лысенко — об отношении World Athletics к Играм дружбы: другого и не ждал
  • РИА Новости

«Резко сказано. Другого и не ждал, честно, — цитирует Лысенко «Матч ТВ». — Полный бред. Нельзя так относиться к людям, спортсменам. Люди едут выступать. Не согласен с такими условиями и словами, которые произносятся».

В МОК сообщили, что любое участие национального олимпийского комитета (НОК) в Играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

А Коу дал понять, что Игры дружбы не вписываются в идеологию World Athletics.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Лысенко заявил, что перестал верить в участие в Олимпиаде ещё летом.



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