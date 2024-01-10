Лысенко рассказал, что перестал верить в участие в Олимпиаде ещё летом
- РИА Новости
«Декабрьское заявление Коу о том, то российских легкоатлетов не будет на Олимпиаде, меня нисколько не удивило. Моя надежда выступить в Париже теплилась до лета, а потом я понял, что нам ничего не светит. Будем выступать на стартах в России, надеюсь, что к нам приедут спортсмены из других стран», — приводит слова Лысенко ТАСС.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее в Словакии посмеялись над допуском россиян к Олимпийским играм.