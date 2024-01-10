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Лысенко рассказал, что перестал верить в участие в Олимпиаде ещё летом

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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко сообщил, что перестал верить в допуск российских спортсменов к Олимпиаде в Париже ещё летом.
Лысенко рассказал, что перестал верить в участие в Олимпиаде ещё летом
  • РИА Новости

«Декабрьское заявление Коу о том, то российских легкоатлетов не будет на Олимпиаде, меня нисколько не удивило. Моя надежда выступить в Париже теплилась до лета, а потом я понял, что нам ничего не светит. Будем выступать на стартах в России, надеюсь, что к нам приедут спортсмены из других стран», — приводит слова Лысенко ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в Словакии посмеялись над допуском россиян к Олимпийским играм.

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