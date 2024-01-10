В Словакии посмеялись над допуском россиян на Олимпийские игры

Бывший председатель хоккейного совета «Дуклы» Милош Радоса прокомментировал допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

«Что касается участия россиян в Олимпийских играх, то смешно, если они приедут туда и будут делать вид, что нейтральны. Говорят, что их дискриминируют, но в первую очередь им следует посмотреть на украинских спортсменов», — приводит слова Радосы Pravda.sk.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также МОК 12 октября приостановил членство Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поддержал выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.