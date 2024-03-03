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Зиньковский — о поведении Джикии на скамейке запасных: он всегда нам помогает

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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» в Петербурге признался, что капитан команды Георгий Джикия всегда активно участвует в игре со скамейки запасных и на поле.

«Он всегда с нами, всегда нам помогает в любом амплуа. На поле он находится или вне его. Тем более сегодня такой важный матч. Пришлось больше помогать. Слышал, что он подсказывал на бровке, но он всегда так ведёт себя», — цитирует Зиньковского «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:0. Джикия не принимал участия в матче. 30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах. В последний раз он выходил на поле в матче РПЛ в сентябре 2023 года, а Кубке России — в октябре.

Ранее Роман Зобнин заявил, что «Спартаку» не хватало Гильермо Абаскаля в матче с «Зенитом».

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