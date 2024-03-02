Зобнин заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не исключил, что с присутствием Гильермо Абаскаля не тренерской скамейке московская команда вполне могла бы рассчитывать на победу над «Зенитом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге.

«Он наш начальник, наш тренер. Конечно, не хватало. С ним было бы чуточку лучше. Мы готовились 40 дней. Мы знали все, выучили «Зенит». Чуть ли не каждый день теории проводились, поэтому мы уже знали, с кем мы играем, к чему нам готовиться. Утром еще раз все повторили — и в бой», — цитирует Зобнина «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:0. Абаскаль в конце осенней части чемпионата получил дисквалификацию. 34-летний испанский специалист наблюдал за матчем на клубной базе в Москве.

Ранее Сергей Семак заявил, что Артур из-за проблемы со здоровьем не смог сыграть ярко со «Спартаком».