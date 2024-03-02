Федотов — о ничьей в матче 19-го тура РПЛ с «Оренбургом»: не надо жить прошлым

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о ничьей в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

«Готовимся и обращаем внимание на все факты, мелочей не бывает, но если жить прошлым, то что, совсем не выходить? Мы настраивались на победу, забили гол, были близки к победе, но не получилось», — заявил Федотов РИА Новости.

ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе красно-синих мяч забил Тамерлан Мусаев (81-я минута), у оренбургской команды отличился Матиас Перес (90 + 4).

ЦСКА (28 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (15) — 14-е.

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