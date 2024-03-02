RT в Telegram
Подпишись

Тарпищев — о поражении Медведева: турнир в Дубае не является приоритетным

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от француза Уго Умбера в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
Тарпищев — о поражении Медведева: турнир в Дубае не является приоритетным
  • Gettyimages.ru

«Ничего страшного. К тому же Даниил после травмы и некоторое время не играл, всегда потом тяжело втягиваешься в игровой ритм. И в целом турнир в Дубае не является приоритетным», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Теннисист из России в матче 1/2 финала проиграл французу в двух сетах со счётом 5:7, 3:6. Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

Следующим соперником Умбера станет Александр Бублик из Казахстана.

Призовой фонд турнира составляет порядка $2,9 млн.

Ранее сообщалось, что Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время матча в Дубае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить