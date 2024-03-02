Тарпищев — о поражении Медведева: турнир в Дубае не является приоритетным

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от француза Уго Умбера в полуфинале турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

«Ничего страшного. К тому же Даниил после травмы и некоторое время не играл, всегда потом тяжело втягиваешься в игровой ритм. И в целом турнир в Дубае не является приоритетным», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Теннисист из России в матче 1/2 финала проиграл французу в двух сетах со счётом 5:7, 3:6. Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

Следующим соперником Умбера станет Александр Бублик из Казахстана.

Призовой фонд турнира составляет порядка $2,9 млн.

Ранее сообщалось, что Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время матча в Дубае.