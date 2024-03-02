Тарпищев — о поражении Медведева: турнир в Дубае не является приоритетным
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«Ничего страшного. К тому же Даниил после травмы и некоторое время не играл, всегда потом тяжело втягиваешься в игровой ритм. И в целом турнир в Дубае не является приоритетным», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Теннисист из России в матче 1/2 финала проиграл французу в двух сетах со счётом 5:7, 3:6. Игра продолжалась 1 час 51 минуту.
Следующим соперником Умбера станет Александр Бублик из Казахстана.
Призовой фонд турнира составляет порядка $2,9 млн.
Ранее сообщалось, что Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время матча в Дубае.