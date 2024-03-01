Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время матча в Дубае

Российского теннисиста Андрея Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время матча на турнире ATP 500 в Дубае.

Встреча завершилась при счёте 2:1 (6:7, 7:6, 6:5) в пользу Александра Бублика из Казахстана. Матч продолжался 2 часа 30 минут.

Россиянин дисквалифицирован за нецензурную брань и оскорбление в адрес линейного арбитра, который понимает русский язык. Рублёв пытался объяснить супервайзеру, что не ругался, однако решение об отстранении уже было принято.

В финале Бублик сыграет с победителем встречи Даниил Медведев (Россия) — Уго Умбер (Франция).

Ранее российский теннисист Даниил Медведев выразил желание выступить на Олимпийских играх в Париже.