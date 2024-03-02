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Инфантино заявил, что ФИФА категорически против синих карточек

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против введения синих карточек.
Инфантино заявил, что ФИФА категорически против синих карточек
  • AP

«ФИФА категорически против синих карточек. Красная карточка для синей карточки. Ни за что», — приводит слова Инфантино журналист Sky News Роб Харрис в социальных сетях.

По информации СМИ, предполагается, что синими карточками будут наказываться футболисты за тактические нарушения во время перспективной атаки, а также за разговоры с судьями. Игроки должны будут отбыть десятиминутный штраф.

Ранее ФИФА опубликовала пояснения о возможном введении карточек синего цвета.

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