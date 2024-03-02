Инфантино заявил, что ФИФА категорически против синих карточек

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против введения синих карточек.

«ФИФА категорически против синих карточек. Красная карточка для синей карточки. Ни за что», — приводит слова Инфантино журналист Sky News Роб Харрис в социальных сетях.

По информации СМИ, предполагается, что синими карточками будут наказываться футболисты за тактические нарушения во время перспективной атаки, а также за разговоры с судьями. Игроки должны будут отбыть десятиминутный штраф.

Ранее ФИФА опубликовала пояснения о возможном введении карточек синего цвета.