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ФИФА: сообщения о введении синей карточки на элитном уровне неверны и преждевременны

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Международная футбольная федерация (ФИФА) опубликовала пояснения о возможном введении карточек синего цвета.

«Сообщения о так называемой синей карточке на элитном уровне футбола неверны и преждевременны», — говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

Уточняется, что любые нововведения сначала должны будут пройти тестирование на более низких уровнях.

«Позицию, которую ФИФА намерена подтвердить, когда этот пункт повестки дня будет обсуждаться на годовом общем собрании IFAB 2 марта», — утверждается в пресс-релизе.

По информации СМИ, предполагается, что синими карточками будут наказываться футболисты за тактические нарушения во время перспективной атаки, а также за разговоры с судьями. Игроки должны будут отбыть десятиминутный штраф.

Ранее сообщалось, что в УЕФА заявили, что не видят возможности допуска юношеских сборных России к турнирам.



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