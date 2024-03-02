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Промес отреагировал на информацию об аресте в Дубае

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на информацию о своём задержании в Дубае.
Промес отреагировал на информацию об аресте в Дубае
  • РИА Новости

Футболист отреагировал на публикацию в социальных сетях о своём задержании в аэропорту Дубая эмоджи, означающим ложь.

Промес во время сборов «Спартака» попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая накануне задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае.

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