Губерниев назвал Промеса преступником после скандала в ОАЭ
- РИА Новости
«Мы всегда знали, что Промес — преступник! Но то, что он ещё и редкий дурак, узнали только теперь... Но знает ли об этом «Спартак»? — написал Губерниев в Telegram-канале.
Промес во время сборов «Спартака» попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая накануне задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.
Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.
Ранее Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае (ОАЭ).