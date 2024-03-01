Губерниев назвал Промеса преступником после скандала в ОАЭ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

«Мы всегда знали, что Промес — преступник! Но то, что он ещё и редкий дурак, узнали только теперь... Но знает ли об этом «Спартак»? — написал Губерниев в Telegram-канале.

Промес во время сборов «Спартака» попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая накануне задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Ранее Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае (ОАЭ).