Юрист: у Промеса мало шансов избежать экстрадиции в Нидерланды

Юрист Андрей Князев оценил шансы нападающего «Спартака» Квинси Промеса избежать экстрадиции после ареста в ОАЭ.

«Думаю, если Промеса вдруг заберут в тюрьму, то там можно будет выйти под залог. Но шансов не так много. Было бы больше, если бы он был на территории нашей страны. Так не должно быть, что прокуратура Нидерландов узнаёт о задержании из СМИ», — заявил Князев «Чемпионату».

По информации СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

Как сообщил журналист Иван Карпов, футболиста задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

Ранее стало известно, что Промес не сможет принять участие в матче 19-го тура чемпионата России с «Зенитом».