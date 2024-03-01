Егоров: Промес пропустит матч с «Зенитом» из-за назначенного заседания суда
На 4—5 марта у форварда назначено заседание суда, сообщает журналист Дмитрий Егоров.
По информации СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.
Как сообщил журналист Иван Карпов, футболиста задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.
Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов не располагает информацией о задержании в ОАЭ Промеса.