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Егоров: Промес пропустит матч с «Зенитом» из-за назначенного заседания суда

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес не сможет принять участие в матче 19-го тура чемпионата России с «Зенитом».

На 4—5 марта у форварда назначено заседание суда, сообщает журналист Дмитрий Егоров.

По информации СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

Как сообщил журналист Иван Карпов, футболиста задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов не располагает информацией о задержании в ОАЭ Промеса.

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