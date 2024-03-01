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Представитель Захаряна: Арсен будет рад поехать в сборную и сыграть на родном стадионе

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Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал попадание своего клиента в расширенный список сборной России на учебно-тренировочные сборы.
Представитель Захаряна: Арсен будет рад поехать в сборную и сыграть на родном стадионе
  • РИА Новости

«Арсен будет готов присоединиться к сборной России в марте. Он будет очень рад, хотел этого. Две игры с Сербией и Парагваем пройдут на родном для него стадионе «Динамо». Конечно, он будет готов», — цитирует Голубина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что клуб из Сан-Себастьяна без проблем отпустит футболиста в расположение национальной команды.

1 марта стал известен расширенный состав сборной России по футболу на мартовские сборы.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене». 

Ранее Гагарина отказалась исполнить гимн РФ перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии.

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