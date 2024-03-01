Матыцин: недопустимо, чтобы МОК требовал от россиян осуждения политики государства

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал возможное выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«Недопустимо следовать рекомендациям МОК и международных федераций, когда они переходят так называемую красную черту, требуя от российских и белорусских спортсменов осуждения политики государства, действий президента. Мы этого делать никогда не будем и не допустим попрания прав российских спортсменов», — приводит слова Матыцина ТАСС.

25 февраля министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ожидает в ближайшее время финальных рекомендаций МОК по критериям выступления россиян на Олимпийских играх в Париже.

8 декабря стало известно, что комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко заявила, что для поддержания мотивации российских спортсменов в стране проводится много турниров.