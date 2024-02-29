Верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение CAS по делу Валиевой
- РИА Новости
«Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение CAS по делу Валиевой», — сообщили в пресс-службе организации.
29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее Валиева сообщила, что слушала послание Владимира Путина Федеральному собранию.