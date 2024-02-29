RT в Telegram
Подпишись

Путин призвал россиян к здоровому образу жизни

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что настало время для ведения здорового образа жизни россиянами.
Путин призвал россиян к здоровому образу жизни
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: бросай пить — вставай на лыжи. Вот это тот самый момент такой настал», — заявил Путин на оглашении послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что в стране значительно снизилось потребление алкоголя. Глава страны также сообщил, что с 2025 года граждане, которые проходят диспансеризацию, а также успешно сдают нормы ГТО, смогут получать налоговые вычеты.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что у него нет подготовленного вопроса к президенту России Владимиру Путину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить