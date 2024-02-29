Путин призвал россиян к здоровому образу жизни
- РИА Новости
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«Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: бросай пить — вставай на лыжи. Вот это тот самый момент такой настал», — заявил Путин на оглашении послания Федеральному собранию.
Президент отметил, что в стране значительно снизилось потребление алкоголя. Глава страны также сообщил, что с 2025 года граждане, которые проходят диспансеризацию, а также успешно сдают нормы ГТО, смогут получать налоговые вычеты.
Ранее нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что у него нет подготовленного вопроса к президенту России Владимиру Путину.