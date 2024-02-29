Путин призвал россиян к здоровому образу жизни

Президент России Владимир Путин заявил, что настало время для ведения здорового образа жизни россиянами.

«Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: бросай пить — вставай на лыжи. Вот это тот самый момент такой настал», — заявил Путин на оглашении послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что в стране значительно снизилось потребление алкоголя. Глава страны также сообщил, что с 2025 года граждане, которые проходят диспансеризацию, а также успешно сдают нормы ГТО, смогут получать налоговые вычеты.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что у него нет подготовленного вопроса к президенту России Владимиру Путину.