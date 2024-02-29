Волкановски готов вернуть себе титул чемпиона UFC в полулёгком весе

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявил, что возьмет паузу, после которой получит реванш с Илией Топурией.

«Я отдохну, и запомните мои слова: я верну себе титул чемпиона! Сделаю это не только для своей семьи и фанатов, но и для себя самого. Кажется, раньше я никогда не дрался за самого себя», — заявил Волкановски на своём YouTube-канале.

18 февраля грузин Топурия одолел австралийца на турнире UFC 298 в США. Бой завершился нокаутом во втором раунде. Топурия стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе.

Ранее сообщалось, что бывший обладатель титула Bellator в среднем весе российский боец Александр Шлеменко встретится с Куатом Хамитовым на главном поединке турнира RCC.