RT в Telegram
Подпишись

Волкановски готов вернуть себе титул чемпиона UFC в полулёгком весе

Короткая ссылка
Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявил, что возьмет паузу, после которой получит реванш с Илией Топурией.
Волкановски готов вернуть себе титул чемпиона UFC в полулёгком весе
  • Gettyimages.ru
  • © Sean M. Haffey

«Я отдохну, и запомните мои слова: я верну себе титул чемпиона! Сделаю это не только для своей семьи и фанатов, но и для себя самого. Кажется, раньше я никогда не дрался за самого себя», — заявил Волкановски на своём YouTube-канале.

18 февраля грузин Топурия одолел австралийца на турнире UFC 298 в США. Бой завершился нокаутом во втором раунде. Топурия стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе.

Ранее сообщалось, что бывший обладатель титула Bellator в среднем весе российский боец Александр Шлеменко встретится с Куатом Хамитовым на главном поединке турнира RCC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить