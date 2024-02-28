Директор «ВЭБ Арены»: самое главное, чтобы не было больших морозов
- РИА Новости
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«Самое плохое для поля — когда холодно и отсутствуют солнечные дни. На поле в любом случае включается подогрев, и в течение двух первых недель начинаются первые всходы. А дальше идёт формирование корнеобразующего слоя», — отметил собеседник RT.
При этом серьёзных опасений в связи со спаренными матчами ЦСКА (ЦСКА играет дома 3 и 12 марта. — RT) у Кононова нет.
«Самое главное, чтобы не было больших минусов. И здесь ничем не спасёшь, когда поле вымерзло. Пока прогноз синоптиков более-менее благоприятный. Газон днём открывают, чтобы больше проветривался и чтобы попадало больше солнечного света. А вечером траву обязательно накрывают полотном, чтобы сохранялось тепло», — добавил специалист.
Ранее Кононов рассказал о готовности газона к возобновлению сезона РПЛ.