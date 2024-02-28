Директор «ВЭБ Арены»: хочется, чтобы газон был как в июне, но так не бывает

Директор «ВЭБ Арены» Дмитрий Кононов рассказал о готовности газона к возобновлению сезона РПЛ.

«В декабре 2023 года была проведена реновация, а именно — снятие верхнего слоя с последующим посевом. Сейчас идёт активный рост травы. Конечно, этот рост ещё не набрал полную силу по ряду объективных причин — холод, отсутствие солнечного света. В любом случае природу не обманешь, но всё идёт своим чередом и в соответствии с нормативами.

К ранним матчам в любом случае покров поля не будет на 100% идеальным. Конечно, хочется, чтобы газон был как в июне, но, к сожалению, в конце февраля так не бывает. Но для этого времени года поле абсолютно приемлемо», — заявил Кононов RT.

Ранее сотрудник стадиона «ВЭБ Арены» рассказал об уборке снега во время матча 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».