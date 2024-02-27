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Валиева стала членом жюри Высшей лиги КВН

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Российская фигуристка Камила Валиева оказалась в числе членов жюри КВН.
Валиева стала членом жюри Высшей лиги КВН
  • РИА Новости

«Для нас всё равно олимпийская чемпионка», — сказал Хрусталёв, представляя Валиеву, сообщает ТАСС.

27 февраля в Центральном академическом театре Российской армии в Москве проходит съёмка второй игры 1/8 финала Высшей лиги КВН.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее депутат Госдумы России Ирина Роднина высказала мнение касательно апелляции России в Спортивном арбитражном суде (CAS) относительно перераспределения результатов командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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