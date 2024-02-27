Роднина не видит смысла оспаривать золото в командном турнире Олимпиады в Пекине

Депутат Госдумы России Ирина Роднина высказала мнение касательно апелляции России в Спортивном арбитражном суде (CAS) относительно перераспределения результатов командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Смысл сейчас оспаривать решение ISU? Мне интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность? Может, это государственные деньги? Или спонсорские? Вообще, апелляция в CAS сейчас — это стрелять в небо. Желаю им всем удачи в суде, но я не вижу смысла в этой апелляции», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

16 февраля стало известно, что Skate Canada подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) на перераспределение наград фигуристам на Играх в Пекине. Канадцы хотят получить бронзовые медали за командный турнир.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

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