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Дикиджи признался, что чувствовал давление перед Спартакиадой

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Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи прокомментировал своё выступление на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Дикиджи признался, что чувствовал давление перед Спартакиадой
  • Gettyimages.ru

«К Спартакиаде мы с тренером готовились достаточно серьёзно. Просто лично у меня переживаний больше было. Мне вообще тяжело выступать, на любом старте. А тут, после всего что успел сделать в этом сезоне, не хотелось никого подводить, расстраивать. Хотелось, чтобы и родители, и Олег Станиславович [Татауров], и все, кто в меня верит и поддерживает, остались довольны чистыми прокатами. Чтобы я сам доволен был. Вот это реально давило», — заявил он RT.

Фигурист также ответил на вопрос, бронзовая медаль Спартакиады — это успех, или мог выступить лучше.

«Я бы мог, конечно, лучше откатать, но сильно доволен даже таким результатом, на самом деле», — добавил он.

Полностью интервью фигуриста читайте на сайте RT.

Ранее Дикиджи заявил, что ему по силам обыграть Евгения Семененко.

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