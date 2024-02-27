Родионенко: у Мельниковой такие запросы, будто у нас не тренировочная база, а ресторан

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на жалобу олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой по поводу еды на базе.

«Мельникова всё преувеличивает. Тем более у неё стали такие запросы, что ощущение, будто у нас не тренировочная база, а ресторан. Здесь такого никогда не будет! Параллельно с ней в столовую ходят еще 250 человек», — цитирует Родионенко Sport24.

Она добавила, что к питанию есть определённые претензии, но они их исправляют, а для гимнастки отдельно никто готовить не будет.

В соцсетях Мельникова рассказала, что у них на базе есть нечего и качество питания очень сильно упало.

Ранее Никита Нагорный заявил, что не в его силах поехать в Париж и стать там олимпийским чемпионом.