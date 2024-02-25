Нагорный: не в моих силах поехать в Париж и стать там олимпийским чемпионом

Олимпийский чемпион президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный высказался о возможном участии в Олимпиаде-2024 в Париже.

«К сожалению, не в моих силах поехать в Париж и стать там олимпийским чемпионом. Тем не менее всё равно я являюсь действующим спортсменом. Олимпийские игры для меня — это мечта детства, которая, слава богу, реализовалась», — заявил Нагорный «Спорт-Экспресс».

В июле комитет Международной спортивной гимнастики (FIG) объявил о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Нагорный заявил, что организация Игр Будущего превосходит Олимпийские игры.