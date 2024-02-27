Гимнастка Мельникова: у нас на базе есть нечего, качество питания очень сильно упало

Олимпийская чемпионка в командном многоборье Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на базе команды.

«На базе в последние дни вообще есть нечего, у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания. Мне приходится выживать на овощах. Я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты», — написала гимнастка в соцсетях.

Она также призвала вернуть былое питание. Мельникова выложила фотографию с супом и салатом, а также показала, как им дают грейпфрут, нарезанный четвертинкой.

Ранее Никита Нагорный заявил, что не в его силах поехать в Париж и стать там олимпийским чемпионом.