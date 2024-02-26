Анцелиович: российские фигуристы имеют шансы вернуть золото Олимпиады

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о решении российских фигуристов подать три апелляции в CAS.

«Тяжело оценивать шансы российской стороны, поскольку мы не знаем, какие у неё позиции. Нужно напомнить, что допинг-проба была взята у Камилы Валиевой не во время Олимпиады, а за несколько месяцев до этого. Так что российская сторона имеет все шансы побороться за золотые медали. Конечно, многое зависит и от выбора тройки арбитров, которые будут рассматривать дело», — цитирует Анцелиович РИА Новости.

16 февраля стало известно, что Skate Canada подаст апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) на перераспределение наград фигуристам на Играх в Пекине. Канадцы хотят получить бронзовые медали за командный турнир.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

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