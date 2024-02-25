Анчелотти не стал комментировать информацию о том, что он пригласил в свой штаб Модрича

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что он пригласил полузащитника команды Луку Модрича в свой штаб.

«Я не знаю, чем он будет заниматься в будущем. Он невероятный игрок. Он сам определит своё будущее, я не говорю об этом с журналистами», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации The Athletic, итальянский специалист предложил Модричу войти в тренерский штаб клуба после завершения карьеры. Отмечается, что игрок поблагодарил тренера за предложение, но заявил, что для него сейчас приоритетным является продолжение футбольной карьеры.

Ранее сообщалось, что Модрич не исключает возвращения в загребское «Динамо».