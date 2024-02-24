24sata: Модрич не исключает возвращения в загребское «Динамо»
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Как сообщает 24sata, президент загребского клуба Мирко Баришич связался с Модричем и озвучил своё предложение, которое весьма заинтриговало хорвата. Однако игрок пока не спешит его принимать.
Напомним, что 38-летний Модрич играет за «Реал» с августа 2012 года. В составе мадридского клуба он три раза становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти предложил Модричу войти в тренерский штаб «Реала».