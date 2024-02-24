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24sata: Модрич не исключает возвращения в загребское «Динамо»

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может вернуться в загребское «Динамо».
24sata: Модрич не исключает возвращения в загребское «Динамо»
  • AP
  • © Pablo Garcia

Как сообщает 24sata, президент загребского клуба Мирко Баришич связался с Модричем и озвучил своё предложение, которое весьма заинтриговало хорвата. Однако игрок пока не спешит его принимать.

Напомним, что 38-летний Модрич играет за «Реал» с августа 2012 года. В составе мадридского клуба он три раза становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти предложил Модричу войти в тренерский штаб «Реала».

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