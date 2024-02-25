The Telegraph: «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Нагельсманна на пост главного тренера

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может возглавить «Ливерпуль».

По информации The Telegraph, специалиста рассматривают в качестве альтернативы Хаби Алонсо, который возглавляет «Байер».

26 января стало известно, что Юрген Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее Клопп заявил, что «Ливерпуль» пишет книгу, которая закроется с его уходом из клуба.