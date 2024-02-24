Клопп: «Ливерпуль» пишет книгу, которая закроется с моим уходом из клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о кубковом матче с «Челси».

«Хочу выиграть завтра, но не для себя или своей копилки трофеев, а ради парней, клуба и болельщиков. То, чем мы занимаемся на текущий момент, — это написание замечательной книги. И когда я уйду, мы закроем эту книгу и поставим её на полку», — цитирует Клоппа журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Клопп не возглавит «Барселону».