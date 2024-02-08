Catalunya Ràdio: Клопп не возглавит «Барселону», несмотря на интерес Лапорты

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не возглавит «Барселону».

Как сообщает Catalunya Ràdio, Клопп хочет отдохнуть от тренерской работы и приглашение президента «Барселоны» Жоана Лапорты не заставит его передумать.

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы Клопп возглавил каталонский клуб.