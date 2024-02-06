AS: Лапорта мечтает назначить Клоппа в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет чтобы галвный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп возглавил каталонский клуб.

Как сообщает AS, Лапорта мечтает назначить одного из двух тренеров: либо Пепа Гвардиолу, либо Юргена Клоппа. Вариант с Гвардиолой считается абсолютно невозможным.

По информации источника, Лапорта намерен в ближайшие недели встретиться с немецким специалистом.

26 января стало известно, что Юрген Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что тренер «Жироны» Мичел может сменить Клоппа в «Ливерпуле».