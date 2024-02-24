Ахаимова: несмотря на отстранение, российские спортсмены становятся сильнее

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова заявила, что российские атлеты становятся сильнее, несмотря на отстранение от международных турниров.

«Упал ли уровень или нет, можно будет судить только на международных соревнованиях. Думаю, что Россия одна из сильнейших стран, и, несмотря на происходящее, мы становимся только сильнее», — приводит слова Ахаимовой РИА Новости.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Синицына высказалась об отстранении России от международных соревнований.