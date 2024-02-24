Гимнастка Синицына: российский спорт продолжает процветать, несмотря на отстранение

Гимнастка Юлия Синицына высказалась об отстранении России от международных соревнований.

«На это можно посмотреть с разных сторон. С одной стороны, мы не можем улететь в Европу и соревноваться там, но самые сильные гимнастки мира соревнуются здесь. Так что можно сказать, что у нас новый этап. Всё, что ни делается, — к лучшему, а остальные пусть смотрят и завидуют нашему процветанию», — цитирует Синицыну РИА Новости.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Медведев заявил, что международный спорт находится в кризисе.