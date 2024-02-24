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Тарпищев — о победе Калинской над Свёнтек: так она должна была играть уже лет в 20

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе российской теннисистки Анны Калинской над полькой Игой Свёнтек в полуфинале турнира в Дубае.

«Молодец! Так она должна была играть уже лет в 20! Если бы не было травм и было бы несколько другое отношение к теннису. Она всегда была талантливая. По классу сейчас играет очень здорово. Голова на месте от природы у неё. Если так будет продолжаться, то попадёт в десятку», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

25-летняя теннисистка из России обыграла Свёнтек в полуфинальном матче турнира WTA в Дубае со счётом 6:4, 6:4. 

Следующей соперницей россиянки станет итальянка Ясмине Паолини.

Общий призовой фонд турнира составляет порядка $3,2 млн.

Ранее Владимир Камельзон заявил, что Калинская может показать ещё более высокие результаты.

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