Тарпищев — о победе Калинской над Свёнтек: так она должна была играть уже лет в 20
«Молодец! Так она должна была играть уже лет в 20! Если бы не было травм и было бы несколько другое отношение к теннису. Она всегда была талантливая. По классу сейчас играет очень здорово. Голова на месте от природы у неё. Если так будет продолжаться, то попадёт в десятку», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».
25-летняя теннисистка из России обыграла Свёнтек в полуфинальном матче турнира WTA в Дубае со счётом 6:4, 6:4.
Следующей соперницей россиянки станет итальянка Ясмине Паолини.
Общий призовой фонд турнира составляет порядка $3,2 млн.
Ранее Владимир Камельзон заявил, что Калинская может показать ещё более высокие результаты.